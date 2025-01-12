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الأحد 12 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

"الجنايات" تستكمل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة طالب بالزيتون

أرشيفية
أرشيفية
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تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة المتهمين بقتل طالب فى مشاجرة بالزيتون.

اعترف المتهمون بارتكاب الجريمة، وتعود أحداث الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتسببين في مقتل طالب جامعي، بعد تعرضه لجرح طعني في مشاجرة بمنطقة الزيتون.

تبين وقوع مشاجرة بين كل من طرف أول (المتوفى ونجلي خالته)، وطرف ثان (عاطل – اثنين من أصدقائه)، بسبب قيام الطرف الأول باللهو أمام العقار محل سكن الطرف الثانى، وإحداث تلفيات بالسيارة خاصته، وتعدى أحدهم بالضرب على المتوفى باستخدام آلة حادة ونتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأحالتهم لمحكمة جنايات القاهرة لبدء محاكمتهم.

 

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