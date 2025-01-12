"ربطوه في الكرسي".. أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل زميلهم في إمبابة اليوم

تنظر محكمة الطفل بالجيزة، اليوم الأحد، محاكمة المتهمين بقتل صديقهم خلال تصوير مشهد تمثيلي لتطبيق "تيك توك" في إمبابة.

البداية كانت عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغًا بالعثور على جثة طالب داخل مخزن بإمبابة ، وكشفت التحريات أن المجني عليه لقي مصرعه على يد اثنين من أصدقائه أثناء لهوهم وتصوير مشهد تمثيلي.

بالانتقال إلى مكان البلاغ، تبين وجود جثمان الشاب مصابًا بجرح في الرأس نتيجة دخول قطع خشبية بها

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين قيدوا المجني عليه على كرسي، وأثناء محاولته فك نفسه، سقط وأصيب إصابة أودت بحياته.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لمحاكمتهم.