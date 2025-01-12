ads
الأحد 12 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

"ربطوه في الكرسي".. أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل زميلهم في إمبابة اليوم

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تنظر محكمة الطفل بالجيزة، اليوم الأحد، محاكمة المتهمين بقتل صديقهم خلال تصوير مشهد تمثيلي لتطبيق "تيك توك" في إمبابة.

البداية كانت عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغًا بالعثور على جثة طالب داخل مخزن بإمبابة ، وكشفت التحريات أن المجني عليه لقي مصرعه على يد اثنين من أصدقائه أثناء لهوهم وتصوير مشهد تمثيلي.

بالانتقال إلى مكان البلاغ، تبين وجود جثمان الشاب مصابًا بجرح في الرأس نتيجة دخول قطع خشبية بها

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين قيدوا المجني عليه على كرسي، وأثناء محاولته فك نفسه، سقط وأصيب إصابة أودت بحياته.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لمحاكمتهم.

 

محكمة الطفل الجيزة مشهد تمثيلى تيك توك إمبابة المتهمين قطع خشبية الإجراءات القانونية