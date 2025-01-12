اليوم.. الحكم في معارضة البلوجر سوزي الأردنية على حكم حبسها

تصدر محكمة مستأنف شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، حكمها في معارضة البلوجر "سوزي الأردنية"، صاحبة تريند "آه الشارع اللي وراه"، على حكم حبسها عامين، في اتهامها بسبّ والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام، واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم لتحقيق الأرباح والمشاهدات.

في وقت سابق، كانت محكمة مستأنف المطرية قد استمعت لمرافعة أشرف عبد العزيز، دفاع "سوزي الأردنية"، في جلسة استئنافها على حكم حبسها عامين بتهمة سب والدها.

وكانت محكمة جنح المطرية قد قضت في وقت سابق بمعاقبة "سوزي الأردنية" بالحبس عامين وغرامة 300 ألف جنيه وكفالة 100 ألف جنيه، بتهمة سب والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام، وكذلك استغلال شقيقتها من ذوي الهمم لتحقيق الأرباح والمشاهدات.

القرار الأخير في الاستئناف جاء لصالح "سوزي" ليتم تبرئتها من التهم الموجهة إليها.