قريبا.. الجزء الثاني من كتاب "أحب إلى من نفسي" بمعرض القاهرة للكتاب

تصدر دار ليان للنشر والتوزيع كتاب "أَحَبُّ إلَيَّ من نَفْسِي" الجزء الثانى للكاتبة نورهان الشيخ لتشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته ال ٥٦.

يحكي الكتاب حياة سيدنا النبي ؛ ليُبحر بالقارئ حتى يصل به إلى شط الأمان، وهو أن يصبح نبينا العدنان أحَبُّ إليه من نَفْسه، فيكتمل إيمانه، ويسعد في الدنيا والآخرة؛

كذلك ويبرز الكتاب أخلاق سيدنا الحبيب و كمالاته التي ليس لها حدود ورأفته التي كادت أن تطير بسببها العقول، وصفاته التي تحلّى بها ، ورحمته التي شملت العوالم كلها، فكانت حياته ﷺ كلها نور وسلام وبهجة وسرور، على كل من قرأها على مر العصور.

فإذا انتشرَت أخلاقه فسترتقي مُجتمعاتنا، وسنُخرِج جيلاً مُحِباً ومُتَّبِعًا لجَناب سيّدنا النبي ﷺ، بفَهمٍ مُتحضرٍ راقٍ وسَطيّ مُعتدِل، بعيدًا عن الغُلوّ والتشدُّد والتطرُّف والإفراط، وكذلك عن التفريط.



تقول الكاتبة في كتابها :

عزمت على إخراج هذا الكتاب للنور، بسبب امرأة كندية أسْلَمِت، فسألها شخص فقال: ما رأيك في نبيّ الإسلام قبل إسلامك وبعده؟ فقالت: قبل الإسلام كنتُ أظن أنه عنيف، يقتل كلَّ مَن لا يؤمِن بدينه، مُتعطِّش للدماء!

فتعجب الرجل وقال: وبعد الإسلام؟ قالت: عرَفتُ أنه أعظم إنسان في الوجود، فقال: ما أكثر شيء تَتَمنينَه؟ قالت: الموت! فتعجَّب الرجل وقال: لماذا؟ ،

فقالت: لأني عرفتُ أنني لن أقابل سيّدنا النبي إلا بعد الموت، فتمنَيتُ الموت شوقًا اليه .

فتأثَّر الرجل قائلاً: هل تُحبين أن توجِّهي رسالة للعرب المسلمين؟، فقالت: نعم أقول لهم : سامحَكم الله إذ لم تُعَرِّفونا مَن هو سيدنا مُحَمَّد ، اللهُ بَيننا وبينَكم يوم القيامة.

فتوكلت على ربي، وكتبتُ هذا الكتاب باللَّهجة المِصرية العامِّيَّة، وعَنَيْتُ بتَخريج وتحقيق أحاديثه بفضل الله، فجمَعتُ فيه بين الحُسنَيَيْن؛ اللُّغة السهلة والأحاديث المُحقَّقة الثابتة، وضَمَّنْتُ الكتاب ردودًا علي كل الشُبهات التي عَلِمْتُ أنها قيلت في حق مولانا رسول الله .



نورهان الشيخ، داعية وكاتبة مصرية، مواليد الإسكندرية، التحقت بمعهد إعداد الدُعاة التابع لوزارة الأوقاف، حاصلة على إجازة في السيرة النبوية الشريفة وكتب الشمائل ونفائس الدُّرر والمدائح ، وإجازة في خمس قراءات من القراءات العشر للقرآن الكريم. بكالوريوس فنون جميلة جامعة الأسكندرية ، وسبق وصدر لها كتاب أحب إلى من نفسى الجزء الأول وكان من الأكثر مبيعا بمعرض الكتاب العام الماضى