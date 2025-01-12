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الأحد 12 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اليوم.. نظر محاكمة المتهمين بقتل طالب فى المنيب

أرشيفية
أرشيفية
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تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، محاكمة المتهمين بقتل طالب فى مشاجرة بمنطقة المنيب، بعد أن وجهت النيابة العامة لهم تهمة القتل العمد باستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابة أودت بحياة المجني عليه.

كشفت تحقيقات النيابة، ان المجني عليه ، طالب فى الـ16 من عمره، يستعد لحضور حفل زفاف برفقة عائلته، أثناء سيره على دراجة نارية مع صديقه لشراء حزام من السوق، وقعت مشادة مع مجموعة من الشباب بسبب خلاف عابر أثناء المرور، تطورت المشادة إلى اشتباك انتهى بطعن المجني عليه بسلاح أبيض من قبل أحد المتهمين، ليسقط قتيلًا أمام المارة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية في وقت لاحق من ضبط المتهم الرئيسي " أ . س" وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، واعترف المتهم خلال التحقيقات بارتكاب الجريمة، مبررًا فعلته بأنها جاءت في إطار مشاجرة للدفاع عن نفسه وعن أصدقائه، كما ألقت الشرطة القبض على متهمين آخرين شاركا في الواقعة، وهما "ع. ع" و"م. أ"، اللذان أكدا صحة أقوال المتهم الأول.

 

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