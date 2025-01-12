وزير الصحة يوجه بمراجعة نظام الميكنة في وحدة طب أسرة العراقية ويشيد بمستشفى شبين الكوم التعليمي

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وحدة طب أسرة العراقية، ومستشفى حميات منوف، ومستشفى شبين الكوم التعليمي، ومستشفى الهلال للتأمين الصحي، وموقع إنشاء مستشفى الشهداء.

يأتي ذلك في إطار الجولات الميدانية التي يقوم بها الدكتور خالد عبدالغفار، لمتابعة سير العمل بالمنظومة الصحية، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمنشآت الصحية، والاطلاع على أي تحديات تواجه المنظومة والعمل على حلها.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بدأ جولته وحدة طب أسرة العراقية، بالاطلاع على ميكنة نظام التسجيل، ومتابعة آليات التسجيل، والاطلاع على قاعدة البيانات الخاصة بالمسجلين وآلية فتح الملفات للمترددين على الوحدة، وكيفية متابعة التاريخ المرضى، حيث تم تسجيل 8 آلاف مواطن، موجهًا بمراجعة نظام الميكنة داخل الوحدة، وتدريب الكوادر الطبية، ومدخلي البيانات على ميكنة الملفات الطبية، مشددا على الالتزام بارتداء الزي الموحد.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير تفقد غرفة خدمة المنتفعين، وعيادة طب الأسرة، حيث بلغ معدل التردد السنوي على العيادة 10 آلاف و349 منتفع، وعيادة الأسنان، والتي يبلغ معدل التردد الشهري عليها 3 ألاف و330 منتفع، مضيفا أن الوزير تفقد غرفة التطعيمات، واطمئن على توافر مخزون كاف من التطعيمات، حيث بلغ معدل التردد 3 آلاف و904 منتفعين.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن وحدة طب أسرة العراقية مقامة على مساحة 1666 متر مربع، وتخدم نحو 21 ألف نسمة، وبلغ اجمالي التردد خلال العام الماضي أكثر من 72 متردد، وتقدم جميع الخدمات الوقائية والعلاجية لأهالي المنطقة، وتضم صيدلية، وعيادة متابعة الحمل، وعيادة طب الأسرة، وعيادة الأسنان، وعيادة إسعافات أولية، وغرفة تطعيمات ومتابعة الأطفال، وعيادة الشباب والمراهقين، وغرفة قياس المؤشرات الحيوية، وخدمة منتفعين، ومكتب كبار السن، وخدمات الصحة المدرسية، والمبادرات الرئاسية، بالإضافة إلى عيادة صحة عامة، وسحب عينات، ومعمل دم، وتجميع عينات، ومعمل طفليات، وتثقيف صحي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، أن الوزير، تفقد المبنى الرئيسي لمستشفى حميات منوف، لمتابعة أعمال التطوير القائمة، والتي تتضمن (تطوير البنية الأساسية للمستشفى، وإعادة تخطيط وتوزيع كافة أقسام المستشفى، بما يتوافق مع احتياجات المرضى، وتطوير غرف الإقامة، وإنشاء شبكة للغازات لتغطية المستشفى، وتخصيص عدد من أسرة الرعاية للجوائح الصحية)، وذلك بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

وأضاف «عبدالغفار» أن المبنى الرئيسي للمستشفى يقع على مساحة 2370 متر مربع، وتبلغ طاقته الاستيعابية 162 سرير (إقامة، ورعاية مركزة، واستقبال، ومناظير، وإفاقة، وبذل)، فضلًا عن 22 ماكينة غسيل كلوي.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير تفقد قسم الأشعة والذي يضم (X-ray، وسونار، وأشعة مقطعية، وأشعة تداخلية)، كما تفقد قسم الطوارئ والصيدلية بالمستشفى، للتأكد من توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات اللازمة للمرضى.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن المستشفى بأكمله يقع على مساحة 6 آلاف متر مربع، ويتكون من مبنى رئيسي، ومبنى آخر يضم العيادات الخارجية في تخصصات (الجهاز الهضمي والكبد، والحميات، والأطفال)، كما يضم وحدة الفيروسات الكبدية.

واستطرد أن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أشاد بمنظومة العمل ومعدلات الأداء، في مستشفى شبين الكوم التعليمي، التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بمحافظة المنوفية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدكتور خالد عبدالغفار تفقد عددًا من أقسام مستشفى شبين الكوم التعليمي، من بينها (قسم القسطرة، والاستقبال والطوارئ)، وغرف الإنعاش القلبي الرئوية، فضلًا عن تفقده لغرف متابعة مرضى الرعاية المركزة «عن بُعد» من خلال عدد من الشاشات، بما يضمن تطبيق سياسات مكافحة العدوى بالرعايات المركزة.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير، استمع للوصف الوظيفي الخاص بالمستشفى، المقام على مساحة 41 ألف و180 متر مربع، ويضم 6 مباني ( المبنى الرئيسي القديم، مبنى الكلى، مبنى العيادات الخارجية، مبنى مستشفى الطوارئ، المبنى الاقتصادي، المبنى الإداري)، يإجمالي عدد أسرة 584 سريرا، بينهم 103 أسرة رعاية مركزة.

وأضاف «عبدالغفار» أن المستشفى يقدم خدماته في تخصصات (الباطنة، الجراحة العامة، جراحة الأوعية الدموية، جراحة العظام، جراحات القلب، جراحة الفم والأسنان، جراحات المسالك، جراحات الوجه والفكين، جراحة المخ والأعصاب، القسطرة، الأطفال، الجهاز الهضمي والكبد، الرعايات المركزة، النساء والتوليد، الأمراض الجلدية، الأنف والأذن والحنجرة، نفسية وعصبية، التجميل والحروق، التخاطب، الغسيل الكلوي).

وتابع «عبدالغفار» أن مستشفى شبين الكوم التعليمي، يضم وحدة علاج الفيروسات الكبدية، ووحدة فحوصات ما قبل الزواج، وقسم متكامل للأشعة، ومعمل، ووحدة مناظر وعلاج طبيعي، ووحدة تنظيم أسرة، وصيدلية، كما يتميز المستشفى بإجراء الأبحاث الإكلينيكية بواسطة الاستشاريين والعلميين في كافة المجالات الطبية، حيث أن المستشفى أنتج أكثر من 50 بحثًا طبيًا، ويعد مركزًا تدريبيًا للفرق الطبية.

وقال إن الدكتور خالد عبدالغفار، اطلع على مؤشرات الأداء الخاصة بالمستشفى خلال عام 2024، والتي أشارت إلى تردد 761 ألفًا و307 مواطنين في مختلف أقسام المستشفى، لافتًا إلى مشاركة المستشفى في عدد من المبادرات الرئاسية (إنهاء قوائم الانتظار، دعم صحة المرأة، الكشف المبكر عن الأورام).

واستكمل «عبدالغفار» إن الوزير، خلال زيارته تفقد المشروع الجديد لإنشاء مستشفى الشهداء بمركز الشهداء، والمقرر إنشائه بتكلفة تقديرية 1،3 مليار جنيه، ويتكون من ثلاثة مباني (مبنى المستشفى الرئيسي، مبنى العيادات، مبنى الخدمات)، لافتًا إلى إنشاء المستشفى وفقًا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وقال «عبدالغفار» إن الطاقة الاستيعابية للمستشفى تبلغ 208 أسرة، تتضمن أسرة ( إقامة، حضانات، رعاية مركزة، رعاية أطفال)، فضلًا عن 31 ماكينة غسيل كلوي، و5 غرف عمليات وغرفة منظار غرفة قسطرة قلبية، و21 عيادة في مختلف التخصصات الطبية،

وأوضح «عبدالغفار» أن المستشفى يضم أقسام (الأشعة، الطوارئ، المناظير، التأهيل، الولادة، إقامة المرضى، إقامة مرضى الحروق، إقامة الولادة)، فضلًا عن وحدات (الرعاية المركزة، الرعاية المركزة للأطفال، الرعاية المركزة حروق، الرعاية المركزة للجراحة، الرعاية المركزة لحديثي الولادة،

ونوه الدكتور حسام عبدالغفار، إلى أنه خلال تفقد مستشفى الهلال للتأمين الصحي، استجاب الوزير لشكوى إحدى السيدات، والتي تعاني من بُعد المستشفى عن مقر سكنها، مما يمثل عبء إضافيًا في حصول أطفالها على العلاج اللازم، حيث وجه الوزير بإرسال فريق طبي متخصص لمنزل السيدة، وإعطاء الحقن اللازمة لعلاج أطفالها من مرض چيني نادر.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير تفقد عددا من أقسام المستشفى، ومنها قسم الغسيل الكلوي، والذي تبلغ طاقته الاستيعابية 18 سريرا، بإجمالي عدد جلسات بلغ 2660 جلسة خلال الـ3 أشهر الماضية، مضيفا أن المساحة الإجمالية للمستشفى تبلغ 1350 متر مربع، فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى 169 سريرًا، تضم 16 سرير استقبال، و81 سرير داخلي، و10 أسرة رعاية مركزة، و18 سرير غسيل كلوي، و8 حضانات، و3 أسرة رعاية متوسطة للأطفال، و22 سرير للعلاج الكيماوي، و6 غرف عمليات.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن نسبة إشغال مستشفى الهلال للتأمين الصحي، خلال الـ3 أشهر الماضية بلغت 65% للقسم الداخلي، و67.5% للرعاية المركزة، و40% للحضانات، كما بلغ عدد العملياتي تم إجراؤها 1786، منها 176 عملية ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار.

وفي ختام الجولة، أشار اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، إلى أنه في ظل إيمان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بصحة المواطن المصري، شهد القطاع الصحي بالمحافظة طفرة تنموية ونقلة نوعية كبيرة، من خلال التوسع في دعم خطط التنمية ورفع كفاءة البنية التحتية للمنظومة الصحية، لتواكب التطور في أداء الخدمة الطبية، مؤكدًا البدء الفعلي في إنشاء 6 كيانات طبية عملاقة على أرض المحافظة، باستثمارات تخطت الـ 5 مليارات جنيه، وهم (مشروع إنشاء مستشفى الشهداء وأشمون والسادات الجديدة، وإنشاء مركز متكامل لعلاج الأورام بمدينة منوف، ومستشفي جديدة بمدينة شبين الكوم، وجاري البدء في تخصيص قطعة أرض لإنشاء مستشفى قويسنا الجديدة) مؤكدًا دعمه الكامل لكل الإجراءات التي من شأنها تحسين كفاءة المنظومة الصحية بالمحافظة، لخدمة أهالي المنوفية.

رافق الوزير خلال الجولة، الدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، والدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد زيدان، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي ومدير إدارة المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور أسامة عبدالله، وكيل الوزارة بمحافظة المنوفية.

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