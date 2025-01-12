56هجوما في 24 ساعة.. الجيش الروسي يقترب من بوكروفسك

قالت وزارة الدفاع الروسية السبت إن الجيش سيطر على قرية شيفشينكو القريبة من مدينة بوكروفسك الحيوية، وهي هدف رئيسي لروسيا في تقدمها عبر منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.

ولم يذكر الجيش الأوكراني شيئا عن هذه القرية في أحدث تقرير له عن عملياته على الخطوط الأمامية، لكنه قال إن روسيا شنت أكثر من 50 هجوما على مواقع قواته بالقرب من بوكروفسك خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية في تقرير أن "التحرك الحاسم" لقواتها أدى إلى السيطرة على شيفشينكو التي تقع على بعد نحو 3 كيلومترات غربي بوكروفسك.

وذكرت أن القوات الروسية شنت هجمات بمقاتلات وطائرات مسيرة وصواريخ على مطارات عسكرية أوكرانية ومرافق بنية تحتية للطاقة تخدم الجيش. ولم تذكر الوزارة أي تفاصيل أخرى عن الهجمات.

وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني إن قواتها صدت 46 هجوما من أصل 56 شنتها روسيا على نحو 12 بلدة في قطاع بوكروفسك.

وقال فاديم فيلاشكين حاكم الجزء الذي تسيطر عليه أوكرانيا في منطقة دونيتسك إن مواطنا قُتل وأصيب 4 آخرون عندما تعرضت قرية شمالي بوكروفسك لقصف روسي.

وعلى مدى شهور تحرز القوات الروسية تقدما مستمرا في القطاع الغربي من منطقة دونيتسك حيث سجلت أسرع تقدم لها منذ أن بدأت موسكو حربها في أوكرانيا في فبراير 2022.