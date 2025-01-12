فنزويلا تندد بالعقوبات الأمريكية والأوروبية الجديدة

نددت فنزويلا، السبت، بالعقوبات الجديدة التي فرضتها عليها الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي يوم الجمعة.

وجاءت العقوبات بعد أن أدى الرئيس نيكولاس مادورو، اليمين رئيسًا للبلاد لفترة ثالثة، عقب نزاع قضائي حول الانتخابات استمر 6 أشهر.

ونقلت وكالة "رويترز" عن قائد القيادة الاستراتيجية العملياتية للجيش الفنزويلي، الجنرال دومينغو هيرنانديز لاريز، قوله في بيان نشره على وسائل التواصل الاجتماعي: "ترفض القوات المسلحة الفنزويلية بشكل قاطع وقوي العقوبات الجديدة".

ووصف لاريز العقوبات بأنها "عمل يائس وخارج نطاق القانون الدولي".

وجاء هذا التنديد بعد أن رفعت إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، جو بايدن، قيمة المكافأة لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال مادورو، أو إدانته بتهمة الاتجار بالمخدرات، من 15 مليون دولار إلى 25 مليون دولار.

وتزامنت الإجراءات الأمريكية مع عقوبات فرضتها بريطانيا والاتحاد الأوروبي، استهدفت كل منها 15مسؤولًا فنزويليًا، بينهم أعضاء في المجلس الوطني للانتخابات، وقوات الأمن، وعقوبات كندية استهدفت 14 مسؤولًا حاليًا وسابقًا.

وأعلنت سلطة الانتخابات والمحكمة العليا في فنزويلا فوز مادورو، الذي يتولى الرئاسة منذ عام 2013، بالانتخابات التي جرت في يوليو الماضي، رغم أن النتائج التفصيلية التي تؤكد فوزه لم تنشر حتى الآن.

وتقول المعارضة الفنزويلية إن النتائج النهائية للانتخابات أظهرت فوزًا ساحقًا لمرشحها السابق، إدموندو غونزاليس.