دفن جثمان جان ماري لو بان "أيقونة اليمين المتطرف الفرنسي" في بريتاني

دفن يوم السبت، جثمان جان ماري لو بان مؤسس حزب "الجبهة الوطنية الفرنسي" اليميني المتطرف قبل أن يتحول اسمه لـ"التجمع الوطني"، والذي وافته المنية الثلاثاء الماضي عن عمر ناهز 96 عاما.

وأمن حوالي 100 رجل أمن الجنازة التي جرت في "لا ترينتي سور مير" في بريتاني. وقبل الجنازة، فرضت السلطات حظرا على التظاهرات خوفا من تنظيم تجمعات سياسية من قبل معارضي لو بان ومؤيديه.

وفي عام 1972، شارك لو بان في تأسيس الجبهة الوطنية وقادها لمدة تقارب الأربعة عقود. وتم تغيير اسم الحزب لاحقا إلى "التجمع الوطني".

وكان لو بان، الذي تم طرده لاحقا من الحزب، في سنواته الأخيرة يحتل العناوين بسبب خلافه السياسي مع ابنته مارين لو بان، فبعد أن عرقل مرارا استراتيجيتها التي كانت تهدف إلى تبني نهج أكثر اعتدالا، انفصلت سياسيا عنه. وفي ظل قيادتها، تم تغيير اسم الحزب ورمزه في عام 2018.

يشار إلى أن أكبر إنجازات لو بان جاءت عندما حل في المركز الثاني في الانتخابات الرئاسية لعام 2002، حيث واجه جاك شيراك في جولة الإعادة.

وتوفي جان ماري لوبان، يوم الثلاثاء الماضي عن عمر ناهز 96 عاما في إحدى المؤسسات الطبية بمنطقة باريس، حيث كان يتلقى العلاج بعد تدهور حالته الصحية في الأسابيع الأخيرة.