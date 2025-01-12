الدفاع الروسية تعلن أسر 16 عسكريا أوكرانيا بالقرب من كوراخوفو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن أسر 16 عسكريا أوكرانيا بالقرب من مدينة كوراخوفو في جنوب غربي منطقة دونباس.

ونشر الوزارة مقطع فيديو يظهر فيه العسكريون الأوكرانيون الأسرى، أمس السبت.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن أسر العسكريين الأوكرانيين تم بنتيجة تقدم اللواء الـ 110 المميز التابع للجيش 51 للقوات المسلحة الروسية، بعد أن ألقت القوات الروسية من طائرة مسيرة منشورات داعية للاستسلام على موقع كان فيه العسكريون الأوكرانيون المذكورون.

وكانت الدفاع الروسية قد أعلنت عن سيطرة قواتها على كوراخوفو يوم 6 يناير الجاري. وتقع مدينة كوراخوفو على بعد 46 كلم من مدينة دونيتسك.