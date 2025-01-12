تقرير: حرائق لوس أنجلوس تأتي ضمن الكوارث الأكثر تكلفة في التاريخ الأمريكي

لا تزال حرائق الغابات التي اندلعت هذا الأسبوع في مقاطعة لوس أنجلوس مستمرة في الاشتعال، وسط توقعات بأن تكون من بين أكثر الكوارث الطبيعية تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة.

وأسفرت الحرائق المدمرة عن مقتل ما لا يقل عن 11 شخصًا، وإتلاف أكثر من 12 ألف منشأة منذ يوم الثلاثاء، مما أدى إلى تدمير أحياء بأكملها تضم عقارات تُقدر قيمتها بملايين الدولارات.

وعلى الرغم من صعوبة تقديم تقدير دقيق للخسائر المالية في هذه المرحلة المبكرة، تشير التقديرات الأولية إلى أن هذه الحرائق قد تصبح من بين الأكثر تكلفة في تاريخ البلاد.

وفقًا لتقديرات شركة "أكيوويذر"، تتراوح الأضرار والخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرائق حتى الآن بين 135 مليار دولار و150 مليار دولار.

وبالمقارنة، قدّرت "أكيوويذر" أن إعصار هيلين، الذي ضرب ست ولايات جنوبية شرقية في الخريف الماضي، تسبب في أضرار وخسائر اقتصادية بلغت نحو 225 مليار دولار إلى 250 مليار دولار.

وقد استمرت الحرائق في مقاطعة لوس أنجلوس، التي تأججت بفعل رياح سانتا آنا القوية والجفاف الشديد، خارج نطاق السيطرة إلى حد كبير حتى يوم السبت. وهذا يشير إلى احتمال ارتفاع الحصيلة النهائية للخسائر بشكل أكبر.