اليوم.. مجلس النواب يستكمل مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد

يعود مجلس النواب ليستأنف جلساته اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

ويواصل خلالها مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أن يناقش بجلسة الأحد المواد من ٦٢ إلى ١٠٢، والمواد من ١٠٣ إلى ١٤٢ بجلسة يوم الإثنين، والمواد من ١٤٣ إلى ١٧١ بجلسة يوم الثلاثاء.

وكانت قد وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.

وأكدت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب أن مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.

