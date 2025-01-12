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الأحد 12 يناير 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قوى المعارضة اللبنانية: ندعم ترشيح النائب فؤاد مخزومي لرئاسة الحكومة

النائب فؤاد مخزومي
النائب فؤاد مخزومي
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اجتمع نواب قوى المعارضة، مساء السبت، "مواكبة للمرحلة الجديدة في لبنان والذي أطلقها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في خطاب القسم، والذي وضع فيه العناوين الانقاذية التي تحتاجها الدولة والتي تتطلب مواكبة حكومية ونهجًا واسلوبًا جديدًا في إدارتها".

وأعلنوا في بيان أنهم قرروا "تحصين هذا المسار بعيدًا عن ارث الماضي في المحاصصة والفساد".

وقالوا: "بعد نقاش معمق حول ظروف المعركة، وضرورة فتح صفحة جديدة في موقع رئاسة الحكومة، قرر نواب قوى المعارضة دعمهم ترشيح النائب فؤاد مخزومي وتزكيته في الاستشارات النيابية الملزمة يوم الإثنين المقبل".

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