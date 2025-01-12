مصرع وإصابة أكثر من 70 شخصًا في انفجار محطة لتعبئة الغاز وسط اليمن

الأحد 12/يناير/2025 - 01:59 ص

أفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة البيضاء اليمنية، اليوم الأحد، بأن انفجارًا في محطة لتعبئة الغاز بالمحافظة الواقعة وسط اليمن، أسفر عن سقوط أكثر من 70 شخصًا بين قتيل وجريح.

وأوضح المصدر أن الانفجار وقع في محطة لتعبئة الغاز المنزلي بمنطقة الناصفة في مديرية الزاهر شمال المحافظة، مما أدى إلى اندلاع حريق ضخم تسبب في وفاة 7 أشخاص وإصابة 65 آخرين، من بينهم 15 في حالة خطرة، وفقًا لما نقلته "روسيا اليوم".

وأضاف أن الحريق امتد إلى أكثر من 20 سيارة، محدثًا أضرارًا مادية كبيرة في المنطقة المحيطة بالمحطة.

وأشار المصدر إلى أن السلطات الأمنية بدأت تحقيقًا في الحادثة لتحديد أسبابها، خاصة أنها تأتي في ظل أجواء متوترة تشهدها محافظة البيضاء نتيجة الاشتباكات المستمرة بين مسلحين وقوات جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

يُذكر أن اليمن يعاني منذ أكثر من عشر سنوات من صراع مستمر على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، وهو صراع ألقى بظلاله على مختلف جوانب الحياة، حيث تصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.