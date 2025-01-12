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الأحد 12 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

تقارير إعلامية: ارتفاع عدد حالات الفرار من الجيش الأوكراني بشكل كبير

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية
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أفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية بأن حالات الهروب والفرار غير المصرح به للوحدات في القوات المسلحة الأوكرانية ارتفع بشكل كبير منذ خريف عام 2024.

وذكرت الصحيفة: "في أوكرانيا، منذ الخريف، ارتفع عدد حالات المغادرة غير المصرح بها من الوحدات والفرار من الخدمة بشكل حاد، على عكس ما صرح به زيلينسكي".

كما أكد صحفيون أوكرانيون أن عدد حالات الفرار في القوات الأوكرانية قد ارتفع. وإذا كان قد غادر خلال أشهر الصيف من عام 2024 6 إلى 7 آلاف جندي من القوات الأوكرانية شهريا، فقد وصل عددهم في سبتمبر إلى ما يقرب من 8 آلاف، وفي نوفمبر إلى حوالي 10 آلاف، وبلغ ذروته في ديسمبر 17.5 ألف حالة.

ووقع زيلينسكي في نهاية نوفمبر 2024 قانونا بشأن العودة الطوعية للخدمة للعسكريين الأوكرانيين الذين غادروا وحدتهم العسكرية دون إذن لأول مرة. ووفقا للقانون فإن العسكريين الذين يعودون للخدمة طوعا سيكونون قادرين على تجديد عقودهم والحصول على كافة المستحقات والضمانات الاجتماعية المستحقة.

تقارير اعلامية حالات الفرار الجيش الأوكراني