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الأحد 12 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بايدن يعلق على كارثة لوس أنجلوس: «تشبه بساحة الحرب وعمليات القصف»

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، جو بايدن، خلال اجتماع في البيت الأبيض، إن المشهد في لوس أنجلس "أشبه بساحة حرب وعمليات قصف"، وفق ما أوردته وكالة "فرانس برس".

واتسع نطاق الحرائق المستعرة في لوس أنجلس منذ 5 أيام، ما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 11 قتيلًا، وفق حصيلة جديدة أعلنتها السلطات يوم السبت.

وأتت هذه الحرائق على أجزاء كاملة من ثاني كبرى المدن الأمريكية، مدمّرة أكثر من 12 ألف مبنى و15 ألف هكتار من الأراضي.

ورغم الأعداد الكبيرة لعناصر الإطفاء الذين يشاركون في احتواء، صدرت أوامر إخلاء طالت الجزء الشرقي من باسيفيك باليسايدس، في منطقة تضم خصوصًا مركز غيتي، حيث تُعرض في هذا المتحف الشهير المشيّد في جزء منه بحجر مقاوم للنيران 125 ألف تحفة فنية.

ويتوقع أن تشتد الرياح اعتبارًا من السبت، وفق الوكالة الفيدرالية للاستجابة للكوارث الطبيعية، ما يضعف الآمال في احتواء الكارثة.

الرئيس الأمريكي جو بايدن كارثة لوس أنجلوس ساحة الحرب عمليات القصف