ads
الأحد 12 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس السبت، بلدة ديراستيا، شمال غرب سلفيت. وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وأفاد رئيس بلدية ديراستيا، فراس ذياب، لـ"وفا"، بأن عشرات الجنود اقتحموا البلدة من عدة جهات، وداهموا عددا من المنازل، وفتشوها، وحطموا محتويات عدد منها، عرف من أصحابها: إبراهيم أبو حجلة، وعوني دعاس، وداود عبيد ونجله أشوس، وعبد الرحمن خلف، وتيسير ذياب.

يذكر أن قوات الاحتلال تغلق مدخل بلدة ديراستيا بالسواتر الترابية منذ أيام، وتمنع الدخول أو الخروج منه، كما تشدد من إجراءاتها العسكرية في محيط البلدة وتقتحمها بشكل مستمر.

فلسطين قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت إسرائيل