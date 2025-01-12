قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت

الأحد 12/يناير/2025 - 01:08 ص

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس السبت، بلدة ديراستيا، شمال غرب سلفيت. وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وأفاد رئيس بلدية ديراستيا، فراس ذياب، لـ"وفا"، بأن عشرات الجنود اقتحموا البلدة من عدة جهات، وداهموا عددا من المنازل، وفتشوها، وحطموا محتويات عدد منها، عرف من أصحابها: إبراهيم أبو حجلة، وعوني دعاس، وداود عبيد ونجله أشوس، وعبد الرحمن خلف، وتيسير ذياب.

يذكر أن قوات الاحتلال تغلق مدخل بلدة ديراستيا بالسواتر الترابية منذ أيام، وتمنع الدخول أو الخروج منه، كما تشدد من إجراءاتها العسكرية في محيط البلدة وتقتحمها بشكل مستمر.