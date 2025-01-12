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الأحد 12 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مستوطنون يقتحمون البلدة القديمة بالخليل والحرم الإبراهيمي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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اقتحم مستوطنون، مساء أمس السبت، البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي الشريف وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر فلسطينية، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، أن مئات المستوطنين المسلحين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحموا عدة أحياء في البلدة القديمة بالخليل، ورددوا هتافات عنصرية معادية للعرب، وصولا إلى الحرم الإبراهيمي الشريف، حيث أدوا فيه رقصات "تلمودية" على وقع الموسيقى الصاخبة.

وكانت قوات الاحتلال قد شددت، منذ صباح السبت، من إجراءاتها العسكرية القمعية بحق الفلسطينيين في تلك المنطقة، وأغلقت كافة مداخلها، ومنعتهم من التنقل، وفرضت عليهم حظرا للتجول، لتأمين اقتحام المستوطنين.

وفي ذات السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، بلدة الخضر، جنوب مدينة بيت لحم، وتمركزت في منطقة البوابة، على الشارع الرئيسي (القدس - الخليل)، وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.

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