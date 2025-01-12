كيف سيكون للجيش اللبناني دور محوري في الفترة المقبلة؟.. خبير عسكري يوضح

الأحد 12/يناير/2025 - 12:46 ص

قال العميد بهاء حلال، الخبير في الشئون العسكرية والاستراتيجية، إن انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان يأتي بناءً على ضمانات أمريكية مرتبطة بجدول زمني محدد ينتهي في 26 يناير الجاري، وهو ما يعطي الانطباع بأن هناك التزامًا دوليًا بهذا الاتفاق.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة القاهرة الإخبارية، أن تدخل الولايات المتحدة عبر مبعوثها آموس هوكستين، خلال الفترة الماضية كان له أثر في تسريع هذا الانسحاب، مشيرًا إلى أن انسحاب إسرائيل من الناقورة جاء بالتزامن مع زيارةهوكستين، وكأنه "هدية" أمريكية لتحقيق مكاسب سياسية قبل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

وتابع، أن الجيش اللبناني بدأ بالفعل استلام القرى الجنوبية، مثل الظهيرة وعيتا الشعب، وصولًا إلى مثلث القوزح، مؤكدًا على استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، مثل تفجير المنازل وخرق وقف إطلاق النار، مما يثير التساؤلات حول نوايا إسرائيل في خلق منطقة خالية من السكان لتحقيق أهداف لم تستطع تحقيقها خلال حربها البرية

وأكد على أهمية دعم الجيش اللبناني في هذه المرحلة الحساسة، مشيرًا إلى خطاب القسم للرئيس الجديد العماد جوزيف عون، الذي أكد تمسكه بعقيدة الجيش الدفاعية القائمة على مواجهة العدو الإسرائيلي.



