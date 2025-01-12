الحرائق في لوس أنجليس تطال مناطق جديدة

دمرت الحرائق المستعرة في لوس أنجليس والتي تتسع لتطال مناطق جديدة أكثر من 12 ألف مبنى و15 ألف هكتار من الأراضي ومقتل ما لا يقل عن 11 قتيلا.

والتهم الحريق الرئيسي من أصل خمسة حرائق لا تزال متواصلة، أكثر من ثمانية آلاف هكتار على ساحل ماليبو وحي باسيفيك باليسايدس الراقي حيث أكدت فرق الإطفاء أنها سيطرت على 8 بالمئة من النيران صباح اليوم.

وتشارك أعداد الكبيرة من عناصر الإطفاء في احتواء الحرائق، لكن اشتداد سرعة الرياح، يضعف الآمال في احتواء الكارثة حسب الوكالة الفدرالية للاستجابة للكوارث الطبيعية.

وأصدرت السلطات أوامر إخلاء طالت الجزء الشرقي من باسيفيك باليسايدس في منطقة تضمّ خصوصا مركز “غيتي” حيث تُعرض في هذا المتحف الشهير المشيّد في جزء منه بحجر مقاوم للنيران 125 ألف تحفة فنية.

وفرضت السلطات حظر التجول بين الساعة 18،00 والساعة السادسة صباحا، في منطقتي باسيفيك باليسايدس وألتادينا الأكثر تضررا وذلك جراء عمليات النهب التي تتتعرض لها المناطق المنكوبة والتي أخليت من سكانها.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن وصف المشهد بأنه أشبه بساحة حرب وعمليات قصف.