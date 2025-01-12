20 يناير.. نادي سينما المرأة يعرض فيلمي "لعل الله يراني" و"زيارة ليلية" بالإبداع الفني

يواصل نادي سينما المرأة الذي ينظمه المركز القومي للسينما وتحت إدارة الناقدة السينمائية شاهندة محمد على، تقديم فعالياته بمركز الإبداع الفني في دار الأوبرا المصرية.

ويعرض في السادسة من مساء الإثنين المقبل، الموافق 20 يناير الجاري، فيلمي "لعل الله يراني" للمخرج محب وديع، و"زيارة ليلية" للمؤلف والمخرج عمر علي في عرضه الأول بالقاهرة، وذلك بعد أن شارك من قبل في المسابقة الدولية بمهرجان الغردقة السينمائي الدولي لسينما الشباب، ومهرجان الإبداع العربي. وفاز الفيلم بتنويه خاص لأحسن ممثلة لبطلته نورهان منصور، وشاركها بطولة الفيلم أسامة أسعد، وحسن عبدالله، ودينا هريدي.

وعن فيلم "لعل الله يراني" فقد فاز في عرضه الأول بجائزة أفضل فيلم روائي قصير بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته ال ٤٠، والفيلم من بطوله شهر الصايغ، منتج فني رفيق جورج.

وعقب عرض الأفلام تعقد ندوة تديرها الناقدة السينمائية شاهندة محمد على، ويتم خلالها مناقشة الأفلام مع الجمهور.