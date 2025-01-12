كالياري يفسد فرحة ميلان بالسوبر الإيطالي

سقط فريق ميلان في فخ التعادل بهدف لمثله أمام ضيفه كالياري، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب سان سيرو، في إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، بعد محاولات عديدة لهز الشباك.

مباراة ميلان ضد كالياري

وفي الشوط الثاني، ضغط ميلان بقوة على مرمى كالياري، حيث منعت العارضة فرصتين للأمريكي كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 47.

شهدت الدقيقة 51 نجاح الإسباني ألفارو موراتا مهاجم الروسونيري قص شريط أهداف المباراة بعد متابعة جيدة لكرة بوليسيتش التي ارتدت من القائم.

وجاء رد كالياري على ميلان بهدف التعادل سريعًا، وذلك عن طريق نادر زورتيا في الدقيقة 55.

أجرى المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو تعديلات على تشكيل ميلان، في محاولة منه لتحقيق الفوز، وبالفعل استحوذ فريق الأحمر والأسود على الكرة، ولكن دون جدوى، لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1.

كان ميلان منذ أيام قليلة، توج ببطولة كأس السوبر الإيطالي على حساب غريمه وجاره إنتر ميلان، بعد الفوز عليه في النهائي بنتيجة 3-2.

وفرض كالياري التعادل على ميلان، ليفسد فرحة الروسونيري بتتويجه بالسوبر الإيطالي، بإيقاف انتصاراته التي حققها على يوفنتوس والإنتر في آخر مباراتين.

بتلك النتيجة، وصل ميلان رصيده إلى 28 نقطة، يحتل بها المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما رفع كالياري رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن عشر أول مراكز الهبوط للدرجة الأدنى.