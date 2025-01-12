أغلق ممر للنيل ببوابة حديد.. تفاصيل مشاجرة بلوجر شهير مع الأهالي بالجيزة

تواصل جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها في مشاجرة بين بلوجر شهير ومقدم برنامج على قناة فضائية- طرف أول، و٤ أشخاص يحملون جنسية دولة عربية و٣ مزارعين- طرف ثاني، وذلك بسبب قيام الأول بغلق ممر مشاة عام مؤدي إلى النيل بمحيط منزله بالجيزة، واستمعت إلى أقوال طرفي المشاجرة، وأمرت بتفريغ الكاميرات بمحيط الواقعة، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

بوابة حديدية في وجه الأهالي

وكشفت التحقيقات أن الطرف الأول من المشاجرة والذي يدعى أحمد سيد والشهير بـ"أحمد سبايدر" قد قام بغلق ممر عام يستخدمه الأهالي للوصول إلى النيل عبر بوابة حديدية، الأمر الذي أثار استياء ٤ أشخاص يحملون الجنسية الجزائرية مقيمين بجزيرة البحر و٣ مزارعين بالمنطقة، ما دفعهم لمحاولة كسر البوابة، الأمر الذي تطور إلى مشاجرة.

وأمرت جهات التحقيق بحفظ التحقيقات في الواقعة بعدما تصالح الطرفين في المشاجرة التي نشبت بينهم.

بلوجر شهير يغلق ممر عام للنيل

بداية الواقعة بإخطار تلقاه المقدم هشام فتحي، رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة، بوقوع مشاجرة بجزيرة البحر الواقعة في منتصف النيل بدائرة القسم، وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين أن بلوجر شهير، الذي يمتلك قطعة أرض ومبنى مطلًا على النيل، قام بإغلاق ممر عام يستخدمه الأهالي للوصول إلى النيل عبر بوابة حديدية، الأمر الذي أثار استياء السكان، ما دفعهم لمحاولة كسر البوابة، الأمر الذي تطور إلى مشاجرة بين طرف أول البلوجر الشهير، وسيدتين، وطرف ثاني فضم 4 مزارعين المقيمين بنفس المنطقة.

قامت الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على جميع أطراف المشاجرة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت باستدعاء شهود الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث وجاري استكمال التحقيقات