الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 من جنوده في شمال قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل أربعة جنود بانفجار عبوة ناسفة استهدفت قافلة عسكرية في منطقة بيت حانون شمالي قطاع غزة، ليرتفع العدد إلى 400 قتيل منذ بدء العملية البرية.

وأوضح الجيش في بيان أوردته قناة "i24" مساء اليوم السبت أن الحادثة وقعت عندما انفجرت عبوة ناسفة أثناء مرور سيارة تقل نائب قائد اللواء وعناصره على طريق لوجستي في بيت حانون، حيث يعمل اللواء منذ عدة أسابيع، وأصيب خمسة جنود آخرين في الهجوم، أحدهم إصابته خطيرة.

وأشار الجيش أن الضحايا من الكتيبة 79 من لواء "همحاتس"، والكتيبة 931 من لواء ناحال.