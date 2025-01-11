ads
الأحد 12 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 من جنوده في شمال قطاع غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل أربعة جنود بانفجار عبوة ناسفة استهدفت قافلة عسكرية في منطقة بيت حانون شمالي قطاع غزة، ليرتفع العدد إلى 400 قتيل منذ بدء العملية البرية.

وأوضح الجيش في بيان أوردته قناة "i24" مساء اليوم السبت أن الحادثة وقعت عندما انفجرت عبوة ناسفة أثناء مرور سيارة تقل نائب قائد اللواء وعناصره على طريق لوجستي في بيت حانون، حيث يعمل اللواء منذ عدة أسابيع، وأصيب خمسة جنود آخرين في الهجوم، أحدهم إصابته خطيرة.

وأشار الجيش أن الضحايا من الكتيبة 79 من لواء "همحاتس"، والكتيبة 931 من لواء ناحال.

الجيش الإسرائيلي مقتل 4 غزة انفجار عبوة ناسفة بيت حانون 400 قتيل