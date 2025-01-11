غدا.. أولى جلسات محاكمة قاتلي صديقهما خلال تصوير مشهد تمثيلي ل"تيك توك"

تنظر محكمة الطفل بالجيزة، غدا الأحد، أولى جلسات محاكمة متهمين بقتل صديقهما أثناء تصوير مشهد تمثيلي لتطبيق "تيك توك" في منطقة إمبابة.

بدأت أحداث الواقعة بتلقي أجهزة الأمن بلاغًا يفيد بالعثور على جثة طالب داخل مخزن بمنطقة إمبابة، وبالانتقال والفحص، تبين وجود جثمان الشاب مصابًا بجرح غائر في الرأس نتيجة اختراق قطعة خشبية، ليتم على الفور إخطار النيابة العامة.

كشفت التحريات أن المجني عليه كان برفقة اثنين من أصدقائه، وقاموا بتقييده على كرسي ضمن مشهد تمثيلي يصورونه للترويج عبر تطبيق "تيك توك"، وأثناء محاولة الضحية فك قيوده، تعرض للسقوط وأصيب إصابة قاتلة في رأسه.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بما حدث، مؤكدين أن الواقعة كانت غير مقصودة وحدثت أثناء اللهو.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبسهما على ذمة التحقيق، ومن ثم إحالتهما لمحكمة الطفل.