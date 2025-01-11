خلال ندوة فيلمه "فتوى".. التونسي أحمد الحفيان: السينما أنقذتني من الإنحراف في شبابي

عرضت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته الـ 14، فيلم "فتوى" للنجم التونسي أحمد الحفيان، وذلك بعد تكريمه خلال حفل افتتاح المهرجان بمعبد الأقصر.

وحرص أحمد الحفيان قبل عرض الفيلم علي توجيه التحية إلى جمهور الفيلم، معبرا عن سعادته البالغة بتكريمه وعرض الفيلم ضمن فعاليات المهرجان، وأشار إلي أن الفيلم حصد العديد من الجوائز، كما نال عنه عدد من الجوائز على أدائه به، قائلا: "سعيد بوجودي في المهرجان وتلقي هذا التكريم الكبير".

كما وجه رسالة إلى جمهور الفيلم من الشباب والمراهقين، أن ينتبهوا جيدا لأن سن الشباب من الممكن أن يكون في فترات ما سن للانحراف، لافتا إلى أن السينما والأفلام أنقذته في وقت ما في شبابه من الانحراف.

وذكر الحفيان خلال كلمته: "يهمني أكثر أننا صنعنا هذا الفيلم للشباب والعنوان فتوى ولكن الفكرة لوعة الوالدين في فقد ابنهم من خطر دائما وهو خطر الإرهاب"، مضيفا: الفيلم يحمل احاسيس قوية وأتمني أن تستمتعوا بها .

وبعد عرض الفيلم حرص أحمد الحفيان على سماع آراء الشباب وأسئلتهم حول الفيلم وفكرته وأدائه به، خاصة وأنه يناقش قضية هامة وهي الإرهاب والجماعات المسلحة التي تستقطب الشباب.

وأعرب الحفيان، عن فخره بالمشاركة به خاصة وأنه مقدم للمواطنين بشكل أكبر، مشيرا أنه تم تصويره عام 2013 وكانت تونس في ذلك الوقت من أكبر الدول المصدرة للإرهاب".

وتابع: "الإرهاب مسألة مفتعلة، عندما تكون المجتمعات في طريق تقدمها، فالإرهاب تعطيل لأي فعل تنموي اجتماعي أو ثقافي، والثقافة هي القاطرة الأولى للتنمية والنهضة الاجتماعية والثقافية".

"فتوى" فيلم روائي طويل إنتاج 2018، بطولة أحمد الحفيان، غالية بنعلي، سارة حناشي، رمزي عزيز، محمد ساسي، إخراج محمود بن محمود، وتدور أحداثه حول رجل تونسي يدعى يعيش في فرنسا، ويعود إلى تونس بعد علمه بوفاة ابنه في حادث دراجة نارية، لكنه يكتشف أنه ابنه نشط مع جماعة متشددة، ويقوده ذلك للشك في ملابسات وفاته.

مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يقام تحت شعار "السينما الأفريقية قمر 14"، والمهرجان يرأسه شرفيا الفنان محمود حميدة، وتقام دورته الرابعة عشرة خلال الفترة من 9 إلى 14 يناير الجاري، والمهرجان تقيمه، وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين، برعاية ودعم من وزارة الثقافة، والسياحة والآثار، والخارجية، والشباب والرياضة، ومحافظة الأقصر، وهيئة تنشيط السياحة، والبنك الأهلي المصري، ونقابة المهن السينمائية.