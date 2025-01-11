أمانة ذوي الهمم بـ"مستقبل وطن" تضع اللمسات النهائية لاحتفالية اليوم العالمي للإعاقة

واصلت أمانة الأشخاص ذوي الإعاقة المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة المهندسة أمل مبدى، عقد اجتماعها الدوري، بحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الأمانة، لوضع اللمسات النهائية لتجهيزات احتفالية الحزب باليوم العالمي للإعاقة، للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك في مقر الأمانة العامة للحزب بالقاهرة الجديدة.

وأشارت المهندسة أمل مبدي، إلى أن ملف دعم الأشخاص ذوى الهمم يأتي في مقدمة ركائز عمل وأهداف الحزب، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي شهد في عهده اهتماما كبيرا ونوعيا بذوي الإعاقة، لافتة إلي إنه سيتم تقديم عدد من المساعدات العينية المتنوعة لذوي الإعاقة الأولي بالرعاية خلال الفترة المقبلة.

وتناول الاجتماع، وضع اللمسات النهائية لتنظيم الاحتفالية وكافة التجهيزات والاستعدادات للنسخة الأولى من احتفالية حزب مستقبل وطن، وذلك يوم الأحد الموافق 19 يناير 2025، إطار الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية بالأبناء من ذوي الإعاقة والعمل على تمكينهم ودمجهم في كافة قطاعات الدولة الخدمية والتنموية.