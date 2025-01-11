غدا.. الحكم في استئناف سوزي الأردنية علي قرار حبسها سنتين

تصدر المحكمة المختصة، غدًا الأحد، حكمها في الاستئناف المقدم من البلوجر سوزي الأردنية على الحكم الصادر ضدها بالسجن لمدة سنتين، على خلفية اتهامها بسب والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام في الواقعة التي حملت رقم 2451 لسنة 2024.

وكانت محكمة جنح المطرية قد قضت في وقت سابق بمعاقبة سوزي الأردنية بالحبس سنتين، بالإضافة إلى غرامة 300 ألف جنيه وكفالة 100 ألف جنيه، وذلك على خلفية اتهامها بسب وقذف والدها على الهواء باستخدام ألفاظ خادشة للحياء العام، وكذلك استغلال شقيقتها من ذوي الهمم في تحقيق الأرباح والمشاهدات على منصات التواصل الاجتماعي.