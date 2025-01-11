غدا .. عرض النسخة المرممة لـ"عصافير النيل" بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

يواصل مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، تقديم فعاليات وعروض دورته الرابعة عشرة "دورة الفنان الراحل نور الشريف"، والذي يستمر حتى 14 يناير الجاري.

يأتي في مقدمة فعاليات غدا الأحد، عرض النسخة المرممة لفيلم "عصافير النيل" للمخرج مجدي أحمد علي، بقاعة "رع" في السادسة مساء، وذلك في إطار الاحتفال بتكريم صاحب "يا دنيا يا غرامي، وخلطة فوزية، وأسرار البنات" والعديد من الأفلام ضمن برنامج مكرمي دورة "السينما الإفريقية قمر 14"، ويعقب عرض الفيلم ندوة نقدية يديرها الناقد السينمائي أسامة عبدالفتاح.

وفي العاشرة صباحا يستكمل منتدى مستقبل المهرجانات السينمائية الإفريقية في عصر الرقمنة فعالياته، وبالإضافة إلى ذلك هناك ندوة عن السينما الموريتانية في الرابعة مساء تديرها الإعلامية هالة الماوي، وبحضور مصطفي البان، وسالم دندو.

ويعقب ذلك حفل توقيع كتاب "صافي فاي.. رائدة السينما الإفريقية" من تأليف نادجيبو سانيا، وتقديم ثييرنو ديا، في الرابعة مساء ويستمر حتى الخامسة مساء، ترجمة شريف عوض، وهو أحد اصدارات دورة العام وصدر في نسختين "العربية، والفرنسية".