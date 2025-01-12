الليلة.. كلاسيكو نهائي كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة بأجواء عربية

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى المملكة العربية السعودية، وبالتحديد إلى مدينة جدة، التي تستضيف كلاسيكو جديدًا ولكن في نهائي كأس السوبر الإسباني بين قطبي الكرة الإسبانية، ريال مدريد وبرشلونة، في مواجهة مرتقبة تحمل بين طياتها الإثارة والتنافسية العالية، وسط أجواء عربية على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة المشعة».

ويقام الكلاسيكو، اليوم الأحد، حيث تنطلق صافرة بداية نهائي كأس السوبر الإسباني في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وبإدارة تحكيمية من جيسوس جيل مانزانو، الذي سبق وأدار 50 مباراة لفريق ريال مدريد بشكل عام، آخرها في 7 ديسمبر الماضي ضد جيرونا في الدوري الإسباني، بينما أدار مانزانو 41 مباراة لفريق برشلونة، آخرها ضد مايوركا في 5 ديسمبر 2024، كما سبق لهذا الحكم إدارة 3 مواجهات من الكلاسيكو، كأن فأل خير للملكي، إذ فاز على غريمه التقليدي بثلاثية مقابل هدف في أكتوبر 2014، وانتصر بهدفين مقابل هدف في أبريل 2021، وحقق الفوز بنتيجة 2-1 في أكتوبر 2023.

وتقام بطولة كأس السوبر الإسباني 2025 في السعودية للمرة الخامسة على التوالي، بمشاركة 4 من أبرز الأندية الإسبانية، وهي: «ريال مدريد (حامل لقب الدوري الإسباني)، برشلونة (وصيف الدوري الإسباني)، ريال مايوركا (وصيف كأس ملك إسبانيا)، وأتلتيك بلباو (حامل لقب كأس ملك إسبانيا)».

وصل ريال مدريد إلى نهائي السوبر الإسباني بعد اكتساحه لنظيره مايوركا بثلاثية نظيفة في نصف النهائي، بينما حجز برشلونة مقعده في النهائي عقب فوزه على أتلتيك بلباو بثنائية دون رد.

لطالما كانت مواجهات الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة محط أنظار العالم، حيث تشهد المباريات ندية وإثارة، وتاريخًا حافلًا بالذكريات والأهداف الحاسمة، وتعد هذه المباراة النهائية الثالثة على التوالي التي تجمع الفريقين في كأس السوبر الإسباني، ففي نهائي النسخة الماضية، حقق ريال مدريد فوزًا كبيرًا على برشلونة بنتيجة 4-1 في الرياض.

حامل اللقب يسعى للثأر ومعادلة الأكثر تتويجًا بعد رباعية البرنابيو في الليجا

ويدخل «الميرينجي» المباراة بمعنويات مرتفعة بعد أدائه القوي في نصف النهائي، ساعيًا إلى تحقيق اللقب؛ من أجل معادلة رقم «البلوجرانا» بـ14 لقبًا، حيث إن الأخير أكثر الأندية تتويجًا ببطولة السوبر الأوروبي، حيث يتأخر الملكي بفارق بطولة وحيدة عن الفريق الكتالوني، علي الرغم أنه حامل لقب النسخة الماضية.

كلاسيكو الثأر

في المقابل، يتطلع برشلونة إلى الثأر من ريال مدريد، بعد خسارته في نهائي العام الماضي، وتحقيق اللقب الخامس عشر في تاريخه في هذه البطولة، للابتعاد عن ملاحقه الريال صاحب الـ13 لقبًا، كما يأمل نادي القرن في أوروبا رد اعتباره أمام الغريم التقليدي، بعد الهزيمة الثقيلة منه برباعية نظيفة في 26 أكتوبر الماضي في آخر مباراة كلاسيكو جمعت العملاقين، وذلك في قمة الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو معقل اللوس بلانكوس.

ومن المتوقع، أن يشهد الكلاسيكو تألق العديد من النجوم البارزين في صفوف الفريقين، مثل كيليان مبابي فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام من ريال مدريد، ولامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي ورافينيا من برشلونة.

تاريخ مواجهات الكلاسيكو

وبالنظر إلى تاريخ مواجهات الكلاسيكو، فإن برشلونة وريال مدريد التقيا في 258 مباراة في مختلف المسابقات، كان الفوز من نصيب الملكي في 106 مباريات، بينما حقق البرسا الانتصار في 101 لقاء، فيما حسم التعادل نتيجة 51 مباراة، وسجل لاعبو الريال 436 هدفًا، أما لاعبو برشلونة هزوا شباك غريمهم 423 مرة.

وتحديدًا في كأس السوبر الإسباني، كانت 17 مباراة إجمالي مواجهات ريال مدريد وبرشلونة، فاز خلالها الريال في 10، وانتصر البلوجرانا في 5، وتعادل الفريقان في اثنتين.

ويعد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي نجم برشلونة السابق، هداف تاريخ مواجهات كلاسيكو الأرض بـ26 هدفًا، ويليه أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق بـ18 هدفًا، متساويًا مع أسطورة الميرينجي ألفريدو دي ستيفانو في عدد الأهداف، وبفارق هدفين عن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما قائد اتحاد جدة السعودي الحالي.

وتحظى مباراة الكلاسيكو في نهائي كأس السوبر الإسباني بتغطية إعلامية واسعة من مختلف وسائل الإعلام العالمية، إذ تنقل عبر العديد من القنوات التليفزيونية، على رأسهم شبكة قنوات SSC السعودية، بجانب قناة MBC مصر 2.