"عليا الوفد" تجتمع الشهر المقبل لبحث قرار فصل السيد البدوي

قال فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد السابق، إنه يقوم حاليًا بجولات لمختلف المحافظات لكشف ما يدور داخل حزب الوفد من أحداث لا تليق بتاريخ بيت الأمة وشيوخه.

وأوضح بدراوي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن الهيئة العليا لن تكف مكتوفة الأيدي ضد ما يحدث من اهانة رموز بيت الأمة واقالة قياداته مؤكدًا أنها ستجتمع مطلع الشهر القادم لمناقشة الأزمة الحالية الخاصة بفصل الدكتور السيد البدوي وفتح كل الملفات المتعلقة بالجمعية العمومية.

وأشار إلى أنه من غير المعقول ومن غير المقبول أن تكون هذه هي الطريقة التي يدار بها بيت الأمة ويتعامل بها مع رموزه وقياداته.

ويذكر أن الدكتور عبدالسند يمامة قد أصدر قرارًا يوم الثلاثاء الماضي بفصل السيد البدوي من كافة تشكيلات الحزب.