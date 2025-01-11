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السبت 11 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

غدا.. استكمال محاكمة المتهمين بقتل طالب الزيتون

أرشيفية
أرشيفية
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تستكمل محكمة جنايات القاهرة، غدا الأحد، نظر محاكمة 3 متهمين  بقتل طالب، بسبب لهوه أمام منزلهم، وإحداثه تلفيات بسيارتهم بمنطقة الزيتون.

تلقى قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من إحدى المستشفيات بدائرة القسم باستقبالها جثة طالب مصاب بجرح طعني بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول المتوفى ونجلى خالته، طرف ثان عاطل – إثنين من أصدقائه، بسبب قيام الطرف الأول باللهو أمام العقار محل سكن الطرف الثاني وإحداث تلفيات بالسيارة خاصته وتعدى أحدهم بالضرب على المتوفى باستخدام آلة حادة ونتج عن ذلك إصابته التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة، بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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