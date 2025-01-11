ماذا قال أشرف نصار بعد فوز البنك الأهلي على الإسماعيلي؟

أشاد اللواء أشرف نصار، رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، بالفوز الثمين الذي حققه الفريق على الإسماعيلي بهدف للا شيء، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت ضمن منافسات الدوري الممتاز.

أكد نصار أهمية هذا الانتصار، مشيدًا في الوقت ذاته بفريق الإسماعيلي، وذلك في تصريحات صحفية عقب المباراة.

تصريحات رئيس نادي البنك الأهلي

وصف الفوز بأنه مهم على فريق كبير بحجم نادي الإسماعيلي الذي يمتلك جهازًا فنيًا ولاعبين مميزين.

وأوضح نصار: "هدفنا في الدور الأول التواجد ضمن فرق المقدمة ثم البحث عن مركز متقدم في جدول الترتيب يليق بفريق البنك الأهلي".

وأثنى على الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى، واصفًا إياه بأنه "جهاز فني متميز صاحب البصمات الفنية الرائعة".

كما أشاد نصار بلاعبي البنك الأهلي، مؤكدًا أنهم "أصحاب قدرات فنية عالية".

وكشف عن توجيهاته للاعبين عقب المباراة، حيث طالبهم ببذل مزيد من الجهد خلال الفترة القادمة وغلق ملف مباراة الإسماعيلي والتحضير لمواجهة الجونة المقبلة.