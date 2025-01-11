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السبت 11 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أمام أنظار محمد عبد المنعم.. نيس ينتصر على ريمس بالدوري الفرنسي

محمد عبد المنعم مدافع
محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي
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حقق فريق نيس، الذي يضم بين صفوفه المدافع المصري محمد عبد المنعم، فوزًا على مضيفه ستاد ريمس برباعية مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب أوجست ديلاون، خلال منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الفرنسي.

جلس محمد عبد المنعم على مقاعد بدلاء نيس أمام ريمس، ولم يشارك في المباراة، ليشاهد فوز فريقه على دكة الاحتياط.

محمد عبد المنعم يشاهد فوز نيس على ريمس من دكة البدلاء

أنهى نيس الشوط الأول من مباراته ضد ريمس، متقدمًا بهدفين مقابل هدف، حيث افتتح إيفان جيساند التسجيل لرفاق عبد المنعم في الدقيقة 28، قبل أن يدرك جونيا إيتو التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 34، ثم أعاد جايتان لابورد نيس للمقدمة من جديد بهدف ثان في الدقيقة 44 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، أضاف لابورد الهدف الثالث في الدقيقة 64، ثم قلص مامادو دياخون الفارق لريمس في الدقيقة 71، قبل أن يختتم علي العابدي الرباعية في الدقيقة 86.

شارك محمد عبد المنعم مع نيس في 8 مباريات بالدوري الفرنسي، وغاب عن 4 مباريات في مختلف المسابقات للإصابة.

انتقل محمد عبد المنعم إلى نيس الفرنسي بعقد لمدة 4 سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من الأهلي، في صفقة بلغت قيمتها 4.5 مليون دولار.

بتلك النتيجة، ارتقى نيس إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 30 نقطة، بينما تجمد رصيد ريمس عند 20 نقطة في المركز الثاني عشر.

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