انطلاق فعاليات المنتدى المحلي للتنمية المستدامة بشمال سيناء

أقيمت أولي فعاليات المنتدي المحلي للتنميه المستدامه بشمال سيناء اليوم تحت عنوان اللقاء التشاوري حول الأزمات والكوارث ودور المجتمع المدني في تعزيز قدرة المجتمعات المحليه علي الصمود

يأتي اللقاء تحت رعاية المنتدي المحلي للتنميه المستدامة بشمال سيناء.التعاون بين الجمعيه الأهلية لتنمة البيئة بشمال سيناء والمكتب العربي للشباب والبيئة والشبكة العربية للبيئة والتنمية.

تناول المنتدى العديد من المحاور الخاصة بمشكلات البيئة والتغيرات المناخية وكيفية التصدي لها وتفاعل المجتمع المدني مع هذه التغيرات مما يعزز قدرة المجتمعات علي البقاء.

كما تناول اللقاء أهمية علم إدارة الأزمات باعتباره دراسة تجمع بين العلوم الطبيعية والعلوم التكنولوجية وربطها بأرض الواقع .



حضر اللقاء مدير عام مديريه التضامن الاجتماعي بشمال سيناء علي غيط وعاطف مطر وكيل وزارة الزراعة السابق وسهام جبريل ومجدي جلبانه والعديد من الشخصيات المتهمة بالعمل العام ومنظمات المجتمع المدني.

ومن المتوقع عقد عدة جلسات خاصة بالمنتدى المحلي للتنمية المستدامة بشمال سيناء لبحث العديد من التوصيات لعرضها على وزير البيئة في مؤتمر يتم عقده قريباً.

IMG-20250111-WA0035

IMG-20250111-WA0037

IMG-20250111-WA0034

IMG-20250111-WA0033

IMG-20250111-WA0032

IMG-20250111-WA0031

IMG-20250111-WA0029

IMG-20250111-WA0027

IMG-20250111-WA0028

IMG-20250111-WA0026

IMG-20250111-WA0025

IMG-20250111-WA0024