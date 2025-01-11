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السبت 11 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انطلاق فعاليات المنتدى المحلي للتنمية المستدامة بشمال سيناء

فعاليات المنتدى المحلى
فعاليات المنتدى المحلى
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أقيمت أولي فعاليات المنتدي المحلي للتنميه المستدامه بشمال سيناء اليوم تحت عنوان اللقاء التشاوري حول الأزمات والكوارث ودور المجتمع المدني في تعزيز قدرة المجتمعات المحليه علي الصمود 

يأتي اللقاء تحت رعاية المنتدي المحلي للتنميه المستدامة بشمال سيناء.التعاون بين الجمعيه الأهلية لتنمة  البيئة بشمال سيناء والمكتب العربي للشباب والبيئة والشبكة العربية للبيئة والتنمية.
تناول المنتدى  العديد من المحاور الخاصة بمشكلات البيئة والتغيرات المناخية وكيفية التصدي لها وتفاعل المجتمع المدني مع هذه التغيرات مما يعزز قدرة المجتمعات علي البقاء.
كما تناول اللقاء أهمية علم إدارة الأزمات باعتباره دراسة تجمع بين العلوم الطبيعية والعلوم التكنولوجية وربطها بأرض الواقع .
 

حضر اللقاء مدير عام مديريه التضامن الاجتماعي بشمال سيناء علي غيط وعاطف مطر وكيل وزارة الزراعة السابق وسهام جبريل ومجدي جلبانه والعديد من الشخصيات المتهمة بالعمل العام ومنظمات المجتمع المدني.
ومن المتوقع عقد عدة جلسات خاصة بالمنتدى المحلي للتنمية المستدامة بشمال سيناء لبحث العديد من التوصيات لعرضها على وزير البيئة في مؤتمر يتم عقده قريباً.

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منتدى المحلى شمال سيناء