اتهمت شقيقها بالتخلص من والدتهما المسنة.. والطب الشرعي بالفيوم ينفي

اتهمت ربة منزل شقيقها بقتل والدتهما المسنة بقرية الجعافرة التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، اليوم السبت، لزعمها بنشوب خلافات عائلية سابقة، فور العثور على جثتها بحظيرة الماشية منزلهما، وتحرر محضر بالواقعة.

كان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا العميد محمد ثابت مأمور مركز شرطة إطسا ببلاغ من مستشفى إطسا المركزي بوصول أم هاشم السيد ٦٨ سنه مقيمة بقرية الجعافرة التابعة لدائرة المركز جثة هامدة وبها آثار كدمات من الرأس نتيجة السقوط من علو.

وعلى الفور، كلف اللواء محمد العربي مدير مباحث الجنائي بتشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة وظروفها وملابساتها.

وانتقل فريق بحث بقيادة الرائد هيثم طلبه رئيس مباحث مركز شرطة إطسا ومعاونيه، وبالتنسيق مع قسم الأدلة الجنائية والنيابة، وبسؤال ابنتها كشفت بأنه أثناء عملية غُسل والدتها شاهدت بعض الكدمات الزرقاء في الرقبه والرأس مما اشتبه عليها وجود شبهه جنائيه في واقعة وفاتها.

وتبين من الفحص والتحريات الأولية لرئيس مباحث مركز شرطة إطسا بسؤال شقيقيها تبين عدم وجود أحدهما في المحافظة وبسؤال الآخر نفى ما أشارت إليه شقيقته وطالب بتوقيع الطب الشرعي بتشريح الجثة لتتبين حقيقة الواقعة او من عدمه، وعن حقيقة نشوب مشاجرة سابقه وخلافات عائلية، أكد بأنها خلافات أسرية عادية ولا يمكن أن توصل حد القتل وارتكاب الجرائم.

وكلفت النيابة بنقل الجثة من مستشفى إطسا المركزي إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام لتوقيع صفة التشريح عليها من قبل مصلحة الطب الشرعي وكتابة تقرير مفصل عن حالة الوفاة وملابساتها.

وتبين من تقرير الطب الشرعي بأن الوفاة طبيعية نتيجة سقوط من علو ولا توجد اي شبهه جنائية في الوفاه للسيدة المسنة، وصرحت النيابة باستلام الجثمان ودفنه بمقابر الأسرة بمحل اقامتها سالف الذكر، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

