بالبدلاء.. مانشستر سيتي يكتسح سالفورد في كأس الاتحاد الإنجليزي

حقق فريق مانشستر سيتي، مساء اليوم السبت، فوزًا ساحقًا على ضيفه سالفورد سيتي بنتيجة 8-0، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

سيطر مانشستر سيتي على مجريات اللعب تمامًا منذ بداية المباراة، ولم يمنح أي فرصة لفريق سالفورد سيتي للعودة في النتيجة.

مباراة مانشستر سيتي ضد سالفورد

وشهد اللقاء تألقًا لافتًا للعديد من لاعبي السيتي البدلاء، الذي دفع بهم المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

جاءت أهداف مانشستر سيتي في شباك سالفورد سيتي، بتوقيع جيمس مكاتي 3 أهداف (هاتريك)، جيريمي دوكو هدفين، ديفين موباما، جاك جريليش، نيكو أوريلي.

تقدم مانشستر سيتي على سالفورد سيتي في الشوط الأول بثلاثية نظيفة، جاءت عن طريق جيريمي دوكو في الدقيقة الثامنة، ثم ديفين موباما في الدقيقة 20، ونيكو أوريلي في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني، سجل جريليش الهدف الرابع في الدقيقة 49 من ركلة جزاء، قبل أن يحرز مكاتي خامس الأهداف في الدقيقة 62، ويعود دوكو ويسجل هدفه الثاني في اللقاء من ركلة جزاء في الدقيقة 69، فيما اختتم مكاتي الـ8 أهداف بهدفين متتاليين في الدقيقتين 72 و81.

بهذا الانتصار العريض، حجز مانشستر سيتي مقعده في دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.