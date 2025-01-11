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السبت 11 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط سائق "توك توك" لسرقته لافتات طرق في النهضة

أرشيفية
أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق "توك توك" بمنطقة النهضة في السلام ثان، أثناء محاولته الهروب من قوة أمنية بعد ضبطه وبحوزته 4 لافتات إرشادية حديدية.

خلال استجواب المتهم، اعترف بسرقته اللافتات من عدة مواقع بينها دخلة بلبيس ومدخل النادي وشارع المحروسة، مستخدمًا أداة قطع "شنيور"

وأوضح السائق أن دافعه لارتكاب تلك السرقات هو إدمانه على المخدرات، مشيرًا إلى أنه لم يدرك العواقب القانونية لفعله.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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