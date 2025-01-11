"مستقبل وطن" يعقد لقاءً تنظيمياً بأعضاء وقيادات الحزب بدمياط

عقد وفد الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، لقاءً تنظيمياً، بكافة أعضاء وقيادات وكوادر الحزب، من كافة أقسام ومراكز محافظة دمياط، وذلك ضمن الزيارة التي يقوم بها قيادات الأمانة المركزية للحزب، للمحافظة، اليوم السبت.

وشارك في اللقاء التنظيمي النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام للحزب، ‎والنائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، والنائب أحمد دياب الأمين العام المساعد، والنائب عاطف ناصر الأمين العام المساعد، والنائب خالد شلبي أمين التنظيم المركزي، وأمناء الأمانات النوعية المركزية وأعضاء هيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، والمحاسب علي السيد كيوان أمين الحزب بالمحافظة والدكتور محمد العرابي أمين التنظيم بالمحافظة، إلى جانب أعضاء وقيادات وكوادر الحزب من كافة مراكز وأقسام المحافظة.

وتناول اللقاء التأكيد على دور الحزب التنظيمي والخدمي والمجتمعي، في دعم مسيرة التنمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتشديد على أهمية العمل الجماعي، بما يحقق رؤية قيادات الحزب، وتكثيف التواصل والتواجد بين المواطنين، من خلال تقديم كافة سبل المساعدة والدعم، لجميع الفئات.

وشهدت الزيارة، تدشين مبادرة "فرحة أولادنا"، وتجهيز ١٥٠ عروس من أهالي المحافظة، وتوزيع ٥٠ كرسي متحرك لذوي الهمم، وافتتاح وتجهيز غرف العناية المركزة بمستشفى الأزهر بمدينة دمياط الجديدة، وتشمل: وحدة السكتة الدماغية ـ وحدة رعاية الصدر، وحدة رعاية الباطنة، فضلاً عن افتتاح 10 مقرات جديدة لحزب مستقبل وطن، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية، والأسر الأكثر احتياجا وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم.