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السبت 11 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بايرن ميونخ ينتزع فوزًا صعبًا من بوروسيا مونشنجلادباخ بالدوري الألماني

هاري كين نجم بايرن
هاري كين نجم بايرن ميونخ
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حقق فريق بايرن ميونخ انتصارًا صعبًا على مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ بهدف للا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب بروسيا بارك، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الألماني.

شهدت مباراة بايرن ميونخ ضد بوروسيا مونشنجلادباخ ندية وإثارة بين الفريقين، لكن الحسم جاء عن طريق النجم الإنجليزي هاري كين، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 68 من ركلة جزاء.

هاري كين يبتعد عن عمر مرموش مجددًا

بهذا الهدف، رفع كين رصيده من الأهداف في الدوري الألماني هذا الموسم إلى 15 هدفًا، ليتربع على صدارة ترتيب الهدافين بفارق هدف وحيد عن أقرب ملاحقيه، النجم المصري عمر مرموش هداف آينتراخت فرانكفورت، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 14 هدفًا.

بهذا الفوز، عزز بايرن ميونخ صدارته لجدول ترتيب الدوري الألماني، حيث رفع رصيده إلى 39 نقطة. فيما تجمد رصيد بوروسيا مونشنجلادباخ عند 24 نقطة، ليتراجع إلى المركز العاشر.

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