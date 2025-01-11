النائب العام يستقبل المحامي الأول لنيابة استئناف بني سويف

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم السبت ، المحامي العام الأول لنيابة استئناف بني سويف، والمحامين العموم الأُوَل والمحامين العموم لنياباتها الكلية، حيث عرضوا على النائب العام الكشوف ربع السنوية، ونسبة إنجاز القضايا عن تلك الفترة وعن عام ٢٠٢٤، وكل ما يتعلق بأعمال النيابات من حيث التصرف في المضبوطات وتنفيذ الأحكام.

وأثنى النائب العام على الجهد المبذول منهم في أدائهم لمهام عملهم، وارتفاع نسب الإنجاز لقضايا التحقيق والإيراد، على نحو يحقق العدالة الناجزة، لا سيما قضايا السنوات السابقة التي شهدت طفرة غير مسبوقة.

وأشار إلى عزمه عقد مزيد من اللقاءات مع باقي النيابات.