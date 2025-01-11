ديربي تورينو ينتهي بهدف لمثله ويوفنتوس يواصل سلسلة تعادلاته

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة ديربي مدينة تورينو الذي جمع بين فريقي يوفنتوس ومضيفه تورينو، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب تورينو الأولمبي ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

شهدت المباراة بداية قوية من جانب يوفنتوس، حيث تمكن التركي كينان يلدز من افتتاح التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثامنة.

مباراة الديربي بين يوفنتوس ضد تورينو

رد تورينو بهدف التعادل في الدقيقة 45+1، عن طريق نيكولا فلاسيتش، قبل أن تستمر محاولات لاعبي الفريقين في الشوط الثاني لخطف هدف الفوز، لكن باءت هذه المحاولات بالفشل، لينتهي اللقاء بنتيجة 1-1.

بهذا التعادل، واصل يوفنتوس سلسلة التعادلات المخيبة للآمال هذا الموسم، حيث أصبح هذا التعادل هو التعادل رقم 12 لفريق السيدة العجوز من أصل 19 مباراة خاضها حتى الآن في الدوري.

بتلك النتيجة، أضاف يوفنتوس نقطة إلى رصيده ليصل إلى 33 نقطة، ليظل اليوفي في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما رفع تورينو رصيده إلى 22 نقطة، ليحتل المركز الحادي عشر.