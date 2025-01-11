"بوابة 52" عرض مسرحي عن مناضلات توانسة غفلهم التاريخ في مهرجان المسرح العربي

شارك اليوم ضمن فعاليات الدورة الـ 15 من مهرجان المسرح العربي، عرض المسرحية التونسية "هاجة بوابة 52"، والتي تدور احداثها حول مجموعة من المناضلات الذين يكتشفن أنه لا يعرفهم أحد، فيقرروا الهجرة من البلاد، ولكن عند ذهابهن للمطار يفشلن في العبور لعدم التعرف عليهن، واغفال التاريخ لهن.

وفي تصريحات خاصة لـ “البوابة نيوز” قالت دليلة مفتاحي مخرجة وبطلة العرض: "هذا العمل بمثابة بحث ميداني لمدة 3 سنوات، احببت خروجه للنور، لإلقاء الضوء على مناضلات توانسة، نساهم التاريخ و الأغاني، وغفلتهم الحكومة، انطلاقا من 8 مراجع استطعنا كتابة تلك الملحمة عن 16 امرأة حملوا السلاح وحاربوا جنبا إلى جنب مع الرجل، ولكننا اخترنا أن نتناول خلال المسرحية عن 4 فقط منهن".

وأضافت: أقمت ورشه للكتابة، وأحضرت احفاد المناضلات وتحدثت معهم، واحضروا لي مخطوطات مكتوبة، اخذنا منها، فقمنا بكتابة النص 3 مرات حتى وصلنا للشكل النهائي للعرض، ليكون كل ما يتناوله العرض موثق، كما قمنا ببحث عن الملابس التي كان يرتديها أهل الشمال و أهل الجنوب للدقة التاريخية لتلك الحقبة.

وأشارت مفتاحي إلى أن العرض يتناول الفترة من 1940 إلى 2011، لأنه استمرار للخيبات على حد قولها، وما تعرضت له تونس من تكبات، وقالت لقد استحضرنا الماضي ووضعناه في مجابهة مع الحاضر.

المسرحية بطولة دليلة المفتاحي في دور فاطمة النيفر، وسناء حافظ في دور حسنية رمضان عميد، وشيماء التوجان في دور خديجة رابح، وعبير الصميدي في دور زكية محمد لمين باشا باي ، وكمال الكعبي في دور الديواني بالمطار، لم يخل العمل من الاسقاطات الحالية وتناول بعض الظواهر الحياتية في واقعنا التونسي المعيش السياسية منها والاجتماعية وغيرها وكل ذلك بأسلوب تراوح بين الواقعية الدرامية والتراجيديا، والواقعية الهزلية التي تفاعل معها الحضور بتلقائية خالصة.