اتحاد جدة يهدي صدارة الدوري السعودي للهلال بالتعادل مع الفيحاء

اقتنص فريق اتحاد جدة تعادلًا صعبًا أمام مضيفه الفيحاء بهدف لمثله، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري السعودي (روشن).

سيطرت نتيجة التعادل السلبي على مجريات اللعب طوال معظم فترات المباراة، وسط محاولات من كلا الفريقين لتسجيل هدف التقدم، لكن دون جدوى.

مباراة اتحاد جدة ضد الفيحاء

وظل الوضع على ما هو عليه حتى الدقيقة 90+1، حينما نجح فاشيون ساكالا لاعب الفيحاء في هز شباك اتحاد جدة، مانحاً فريقه التقدم في توقيت قاتل.

لكن اتحاد جدة لم يستسلم، حيث تمكن فواز الصقور من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 90+3، لينقذ فريقه من الخسارة، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

تعادل اتحاد جدة مع الفيحاء أهدى الهلال صدارة الدوري السعودي بفارق الأهداف، بعدما كان الاتحاد يعتلي القمة في الجولات الماضية.

بتلك النتيجة، وصل رصيد اتحاد جدة إلى 37 نقطة، لكنه تراجع إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن) بفارق الأهداف عن الهلال المتصدر، بينما رفع الفيحاء رصيده إلى 9 نقاط، لكنه بقي في المركز السابع عشر قبل الأخير.