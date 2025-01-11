مسؤول إسرائيلي يكشف عن إحراز تقدم في بنود صفقة الرهائن

نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن المفاوضات بشأن اتفاق تبادل الأسرى بين حركة حماس وتل أبيب قد أحرزت تقدما ملحوظا في جميع البنود، لكن الفجوات لا تزال قائمة بين الجانبين، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "معا" الفلسطينية اليوم السبت.

وكشف المسؤول الإسرائيلي أن هناك تقدما ملموسا في الأيام الماضية، لافتا إلى أن وصول رؤساء فريق التفاوض الإسرائيلي إلى العاصمة القطرية الدوحة يعتبر مؤشرا على إمكانية التوصل إلى اتفاق قريب.

وأشار إلي أن مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب، يلعب دورا هاما في دفع المفاوضات إلى الأمام، حيث يمارس ضغوطا على جميع الأطراف باسم الإدارة الأمريكية الجديدة.

وقال أن المحادثات المقررة غدا في العاصمة القطرية ستكون حاسمة.

وتابع أن إرسال رؤساء فريق التفاوض إلى الدوحة يهدف إلى اتخاذ قرارات سريعة وفعالة بعد التقدم الذي تم إحرازه مؤخرا.