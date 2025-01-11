زد يفوز علي الاتحاد السكندري في الدوري

انتهت مباراة الاتحاد السكندرى وزد إف سي بفوز زد بهدف نظيف سجله ديلسون كامونى فى الدقيقة 33 من عمر اللقاء الذي اقيم مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دورى نايل .

دخل طلعت يوسف المدير الفني الجديد لفريق الاتحاد السكندري، المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: صبحي سليمان.

خط الدفاع: مروان داوود - محمود شبانة - محمود متولي - مصطفى إبراهيم.

خط الوسط: مورو ساليفو - عمر الوحش - كريم الديب.

خط الهجوم: عمرو جمعة - بنچامين بواتينج - شكرى نجيب.



وعلى مقاعد البدلاء:

أحمد دعدور - محمد المغربي - فان ديرك - ناصر ناصر - كريم يحيى - أحمد الشيمي - يوسف أسامة - إسلام سمير - فادي فريد.