الأمن يضبط المتهمين بفبركة مشاهد خطف الأطفال في قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بتصوير مشاهد لخطف أطفال من الشارع وضبط مرتكبى الواقعة .

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو بإحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام شخصان يستقلان دراجة نارية بتصوير مشاهد لخطف أطفال من الشارع وبنهاية المقطع يظهر أحد الأشخاص يحذر المواطنين بزعم إنتشار حالات إختطاف الأطفال والإتجار بالأعضاء خاصةً بمحافظة قنا .

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط القائمين على إدارة الصفحة وتصوير وتداول المقطع (5 أشخاص – مقيمين بمحافظة قنا) وكذا الدراجة النارية المستخدمة فى تصوير المقطع .. وبمواجهتهم أقروا بأن المقطع المشار إليه عبارة عن مشاهد تمثيلية لخطف الأطفال من خلال الإستعانة بأطفال أهالى القرية بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية للصفحة القائمين على إدراتها وتحقيق أرباح مادية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

