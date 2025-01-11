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السبت 11 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يداهم مطبعة لتزوير المحررات الرسمية في البحيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط مالك مطبعة بالبحيرة لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية .

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها .. تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط (صاحب مكتب رحلات – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية) وبحوزته أوراق خاصة بإحدى السيارات "مزورة" ، وبمواجهته أقر بتحصله عليها من (مالك مطبعة - كائنة بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة) مقابل مبلغ مالى.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام أمكن تحديد وضبط مالك المطبعة المذكور ، وعثر بحوزته على (عدد كبير من المحررات الرسمية "مزورة" – أختام وأكلاشيهات منسوبة لعدد من الجهات المختلفة - جهاز كمبيوتر بمشتملاته "بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" – الأدوات المستخدمة فى التزوير).

بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية ، كما أقر بتزويره للأوراق المشار إليها المضبوطة بحوزة الأول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط مالك مطبعة بالبحيرة تزوير المحررات الرسمية مقابل وزارة الداخلية