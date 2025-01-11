"سوكر إكس".. مصر تحتضن أكبر مؤتمر كروي عالمي

تستضيف مصر مؤتمر ومعرض "سوكر إكس" الذي يعد الأكبر والأكثر نشاطا في عالم كرة القدم منذ 29 عامًا.

تم الاتفاق بشكل رسمي على إقامة المؤتمر بالتعاون مع معرض سبورتس إكسبو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط والذي يقام تحت رعاية رئيس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة ، وبشراكة استراتيجية مع الشركة المتحدة للرياضة.

ونجحت مصر في الفوز باستضافة المؤتمر العالمي بعد منافسة قوية مع العديد من الدول، حيث يغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتنضم العاصمة المصرية "القاهرة" لمدن عالمية تحتضن أحداث المؤتمر، مثل لندن، لوس أنجلوس، دبي وجوهانسبرج.

انطلق "سوكر إكس" للمرة الأولى عام 1996، وشهد منذ ذلك الحين مشاركة أكثر من 78 ألف شخص، وأكثر من 5 آلاف شركة رياضية، و4 آلاف متحدث ومحاضر من أبرز الشخصيات في عالم كرة القدم على مدار تلك السنوات.

ومن المقرر أن تشهد نسخة القاهرة التي تقام بين يومي 23 و25 فبراير المقبل مشاركة 100 متحدث ينتمون لمجموعة من أكبر الأندية العالمية، مثل إنتر ميلان ويوفنتوس الإيطاليين، وباريس سان جيرمان الفرنسي وريال المدريد الإسباني، بنفيكا البرتغالي، إنتر ميامي الأمريكي، الاتحاد السعودي الهلال و النصر بالإضافة لناديي الأهلي والبنك الأهلي المصريين، وكذلك ممثلي مجموعة من أكبر هيئات كرة القدم في العالم، وفي مقدمتها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، رابطة الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، رابطة الدوري الإسباني "لاليجا" والاتحاد المصري لكرة القدم.