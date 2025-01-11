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السبت 11 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا تفرض قيودا مؤقتة في عدة مطارات بالبلاد

مطارات روسيا
مطارات روسيا
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أعلنت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية (روسافياتسيا) فرض قيود مؤقتة في مطاري كيروف وأوفا، حيث تم إغلاق هذين المطارين مؤقتا للإقلاع والهبوط.
وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية في تقرير لها اليوم السبت أن ذلك جاء في إخطار (روسافياتسيا) أنه " تم فرض قيود مؤقتة على الإقلاع والهبوط في مطاري كيروف (بوبيديلوفو) منذ الساعة 18:45 بتوقيت موسكو وأوفا منذ الساعة 18:50 بتوقيت موسكو".
وأضافت أنه تم فرض أيضا قيود مؤقتة على الإقلاع والهبوط في مطار إيجيفسك في مطار إيجيفسك منذ الساعة 17:40 بتوقيت موسكو.
ولم توضح وكالة "تاس" الروسية - في تقريرها - سبب فرض هذه القيود.

النقل الجوي الفيدرالية الروسية روسيا مطار